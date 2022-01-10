İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi ve ekonomik ilişkiler ile savunma iş birliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

ORTAK MEKANİZMANIN DETAYLARI KONUŞULDU

Küresel ve bölgesel konular kapsamında Ukrayna krizi, Kazakistan’daki protestolar, Ermenistan’la normalleşme süreci, Afganistan, Bosna-Hersek ve Etiyopya’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu.

Ukrayna krizinin diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi gerektiği ve Türkiye’nin bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edildiği görüşmede Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği önemin altı çizildi.

KAZAKİSTAN DA GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Kazakistan’daki olayların bir an önce sükunete kavuşmasının bölgenin huzur ve istikrarı açısından önemli olduğuna vurgu yapılırken, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bu konudaki girişimlerine değinildi.

Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahına sağlayacağı katkı değerlendirildiği görüşmede Türkiye’nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’da barış ve istikrar ortamının sağlanmasında üstlendiği rolü sürdürmekte kararlı olduğu vurgulandı.

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