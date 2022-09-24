İbrahim Kalın gündeme getirdi: F-35’i deviren tek uçak Eurofighter Thypoon

Türkiye'nin alabileceğini açıkladığı Eurofighter Thypoon, F-15, F-16 ve hatta F-35'i hızı, manevrası ile devirebilen tek uçak. Ama fiyatı bir F-16'nın üç katı. Simülasyonlarda arkasından gelen iki F-15 ABD savaş uçağını hızla geride bırakıp arkaların geçerek büyük ün kazandı. Silah sistemleri açısından F-16'lardan iyi. ABD, bu uçakları alt edebilmek için yeni "pasif radar" sistemleri üzerinde çalışıyor.

Ali GÜLEN

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın, “F-16 yerine Eurofighter Typhoon alabiliriz“ şeklindeki sözleri, gözleri Almanya-İtalya- İspanya ve İngiltere ortak yapımı uçağa çevirdi.

Bir F-16'nın neredeyse üç katı pahalı olan bu uçak, hızı ve çevikliği ile dikkat çekiyor. Uçağın tanesinin değeri ise 95 milyon dolar… 2005 yılında yapılan testlerde kendisini izleyen iki ABD F-15'ini hızla eleyen ve arkalarına geçen uçak, performansı ile şaşkınlık yaratmıştı. Simülasyon sonuçları, ABD'yi utandırmamak için o dönem açıklanmamıştı.

F-35'İ DE AVLAYACAK GÜÇTE

Avrupa'nın uçağının en büyük özelliği hızı ve manevra kabiliyeti. Silah sistemleri açısından F-16'dan farkı yok. 1973 model F-16 yerine seçilecek bir 1994 model Eurofighter Typhoon, onun görevlerini çok daha rahat yapabiliyor. Havadan havaya, havadan karaya Alman silah sistemleri ile donatılan uçak, F-35'i de hızı ve çevikliği ile avlayabilecek güçte.

F-35 ile Eurofighter Typhoon'un dış ülkelere satışlarında ise, siyaset ve lobilerin ağırlığı dikkat çekiyor. Son olarak İsviçre‘nin, daha ucuz olduğu ve modern teknoloji ile donatıldığı için F-35'te karar kıldığı açıklandı. Ancak bunda siyaset ve lobiler önemli rol oynadı.

İSVİÇRE'DE HALEN TARTIŞILIYOR



İsviçre, Türkiye'nin dışlandığı F-35 üretimine katıldı. İsviçre'ye F-35 satmakta kararlı olan ABD, satış paketinin içine Boeing F/A-18E/F Süper Hornet ve Dassault Rafale uçakları da ekledi. Böylece İsviçre, Avrupa'nın uçak satış müşteri listesinden çıkarıldı. Ancak İsviçre'de konu halen tartışılıyor. Özellikle bu uçakların çok fazla parça istemesi, arızaları, yedek parçalarının pahalılığı nedeniyle sıkıntılar büyük. Avrupa ise, İsviçre'yi Eurofighter Typoon'un üretimine katmaya çalışıyor.

Eurofighter Typoon'un tek olumsuz yanı, satış fiyatı ve işletme maliyetleri olarak düşünülüyor.

1 EUROFİGHTER'E KARŞI, 4.5 SU-35

Uçuş özellikleri ile F-35'i yolda bırakan ve onu alt eden Eurofighter Typoon'u yenebilmek için ABD'liler „pasif radar“ teknolojisini devreye soktu. Avrupalılar'ın bu konuda çalışması gerekiyor ve eleştiriler de, uçakların pahalılığı nedeniyle kolay satılamaması yönünde. Uçak satışı arttıkça fiyatların düşmesi bekleniyor. Yapılan simulasyon ve testlerde, yeni nesil F-15'leri deviren bu uçaklar, ABD'nin F-22'si, Rus Su-35'i ve Fransız Rafale'si ile karşılaştırıldı. Eurofighter, 4.5'e 1 öldürme oranına ulaştı. Düşürülen her bir Eurofighter'a karşılık, ortalama 4.5 Rus Su-35 düşürüldü. Rafale ile Su-35 eşit çıktı. F-22 de Su-35'ten daha iyi çıktı. F-22 uçakları, dünyanın en iyi motora sahip savaş uçakları olarak biliniyor.

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