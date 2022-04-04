İflasın eşiğindeki ülkede tüm bakanlar istifa etti

Sri Lanka'da ekonomik krize karşı gösteriler sürerken 26 bakan Başbakan Rajapaksa'ya istifalarını sundu.

Sozcu.com.tr

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Sri Lanka’da giderek büyüyen ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestoların ardından, Başbakan Mahinda Rajapaksa hariç kabinedeki tüm bakanlar istifa etti.

26 bakan, Rajapaksa’ya istifa mektuplarını sunarken başbakanın oğlu Namal Rajapaksa da istifa eden bakanlar arasında yer aldı.

Büyük bir borç krizi yaşayan ve iflasın eşiğine gelen Sri Lanka'da gıda, yakıt, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik kesintileri günde 13 saati buluyor.

Ülkede OHAL kararına ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen protestolar devam ediyor. Protestocular, geçen hafta başbakanın kardeşi olan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkent Colombo’daki evine saldırmış, olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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