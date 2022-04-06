IKBY’de petrol rafinesine roketli saldırı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentinin doğusunda yer alan Habat ilçesindeki bir petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırı sonrası IKBY’ye bağlı Terörle Mücadele Birimi saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil'in güneyindeki Habat ilçesinde petrol rafinesini hedef alan saldırıda 3 adet katyuşa roketi kullanıldığını açıkladı.

Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil'in doğusunda yer alan Habat ilçesinde bulunan Kavargosk bölgesindeki petrol rafinesi çevresine 3 adet katyuşa roketinin düştüğü aktarıldı.

Roketlerin Musul'a bağlı Hamdaniye bölgesinden fırlatıldığı aktarılan açıklama, saldırı sonucu herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığını bildirildi.

Habat Kaymakamı Köystan Ahmet ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturmalarının devam ettiğini belirtti.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganların yakalanıp adalete teslim edileceğini vurgulandı.

Saldırının yasa dışı terör grupları tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklama, “Güvenlik güçleri bu korkak saldırı arkasında duranların yakalanması için bölgede arama ve tarama faaliyetleri başlattı” ifadeleri kullanıldı.