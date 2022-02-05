İklim değişikliği Everest’i de etkiledi: Erime 80 kat hızlandı

Everest Dağı'nın en yüksek buzulu hızla eriyor. Yeni bir çalışma, iklim değişikliğinin Everest Dağı'ndaki en yüksek buzulun hızlı bir şekilde erimesine neden olduğunu gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Maine Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, South Col Buzulu’nun son 25 yılda 54 metreden fazla kalınlık kaybettiğini ortaya çıkardı. Deniz seviyesinden yaklaşık 7.906 metre yükseklikte bulunan buzul, buzun yüzeyde oluşturduğu ilk zamandan 80 kat daha hızlı inceliyor.

Buzul erimesi geniş çapta çalışılmış olsa da iklim değişikliğinin bu yükseklikteki buzullar üzerindeki etkisi üzerine daha önce çalışılmamıştı. 10 bilim insanından oluşan ekip, dünyanın en yüksek iki hava durumu izleme istasyonunu kurdukları ve 10 metre uzunluğundaki bir buz çekirdeğinden örnekler çıkardıkları buzulu ziyaret etti.

Araştırmalar insan kaynaklı iklim krizinin bu yükseklikteki etkilerini ortaya koydular.

KÜRESEL ETKİLERİ OLACAK

Keşif lideri ve Maine Üniversitesi İklim Değişikliği Enstitüsü müdürü Paul Mayewski bu hızlı erimenin bölgeselden küresele çok çeşitli önemli etkileri olabileceğini belirtti.

Yaklaşık bir milyar insan içme suyu için Himalaya sıradağlarından yararlanıyor. Bölgedeki ve dünyadaki diğer buzullar Everest gibi erime kaydederse, içme ve sulama için su sağlama kapasitelerinin önemli ölçüde düşebileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca dağa yapılacak gelecekteki keşif gezileri tırmanışları daha zor hale getirebileceğinden, dağcılar için de bir zorluk oluşturabilir.

Dr Matthews, South Col Buzulu’nun büyük düzende çok küçük olduğunu kaydetti. BBC’ye, araştırmacıların artık Everest’te keşfedilen duyarlılığın, dünyanın çatısındaki buz depoları için ne ölçüde geçerli olduğunu incelemeleri gerektiğini söyledi.

Geçen yıl, Fransız araştırmacılardan oluşan bir ekip, dünyadaki buzulların artan bir hızla eridiği sonucuna varmıştı.

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