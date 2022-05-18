İlk incelemelere göre Çin’de dağa çakılan uçak kasıtlı düşürüldü

Çin'de mart ayında burun üstü düştüğü görüntülerle şok etkisi yaratan uçağın kara kutularında yapılan incelemeler, korkunç olasılığı gözler önüne serdi. 132 kişiye mezar olan uçağın kasıtlı şekilde düşürülme olasılığı ağırlık kazanıyor.

Sozcu.com.tr

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Çin’in Guangxi bölgesinde 21 Mart'ta 132 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili şok bilgiler ortaya çıktı.

China Eastern Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Wuzhou şehri yakınlarındaki dağlık bölgeye düşmüştü. Kamera görüntülerinde uçağın burun üstü düştüğü anlar hem havacılık dünyasında hem de kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

Dağa çarparak yanan uçağın düşme nedeniyle ilgili ABD'li yetkililerin ilk değerlendirmelerine göre uçaktaki bir kişi uçağı kasıtlı olarak düşürdü.

Wall Street Journal'ın özel haberine göre, yüksek irtifada uçarken aniden dikey şekilde hızla düşerek dağa çarpan uçağın kara kutularında ve veri kayıtlarında yapılan incelemeler, bir pilotun ya da uçaktaki bir kişinin uçağın düşmesine yol açtığını gösteriyor. İlk incelemelerle ilgili bilgi sahibi bir kişi, “Uçak, kokpitteki birinin istediği şeyi yaptı” dedi.

BİR YOLCU KOKPİTE GİRMİŞ OLABİLİR

Kaynak, soruşturmayı yöneten Çinli yetkililerin de uçakta herhangi bir teknik aksaklık tespit edemediğine dikkat çekti. Eldeki verileri inceleyen yetkililer, bir pilotun ya da uçaktaki bir kişinin uçağın düşmesine yol açmış olabileceği ihtimaline yoğunlaştı. Uçaktaki yolculardan birinin kokpite girerek uçağı düşürmüş olabileceği de değerlendirilen ihtimaller arasında.

Daha önce uçağın kara kutusunda yapılan incelemelerde de uçağın kasıtlı olarak düşürülmüş olabileceği görüşü ağırlık kazanmıştı. Öte yandan pilotların çok deneyimli olduğu, bilinen bir sağlık ya da maddi sorunları bulunmadığı kaydedilmişti.

Havayolu şirketi China Eastern yetkilileri, Wall Street Journal'a, uçakta herhangi bir sorun tespit edilemediğini belirtti. Düşmeden önce uçaktan herhangi bir acil durum bildirimi alınmadığını kaydeden yetkililer, uçağın düşürülmüş olma ihtimalinin göz ardı edilmediğini ifade etti. Hasar gören kara kutularda incelemeler sürüyor.

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