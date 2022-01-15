İngiliz istihbarat kaynakları: Ukrayna’da savaş bir iki gün içinde gerçekleşebilir

ABD ve İngiliz istihbaratı, Rusya'nın 'birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağını' açıklarken, ülkeye girmek için bahane olarak kendi birliklerine saldırabileceğini öne sürdü.

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İngiltere’de Avam Kamarası savunma komitesi başkanı Tobias Ellwood, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Elwood, Ukrayna’da savaşın ‘kaçınılmaz’ olduğunu belirtirken, bir kaç gün içerisinde Rus işgalini beklediklerini öne sürdü.

İngiliz istihbarat kaynaklarının, Rusya Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya girmeyi haklı çıkarmak için kendi güçlerine gizli bir saldırı başlatabileceğini öne sürdü.

‘BUNUN OLMASINA İZİN VERDİK’

İngiltere Avam Kamarası savunma komitesi başkanı Tobias Ellwood yaptığı açıklamada, “Korkarım Rus kuvvetleri tarafından bir işgal kaçınılmaz ve oldukça yakın. Biz de bunun olmasına izin verdik. Ukrayna’ya Başkan Putin’i işgal hakkında iki kez düşündürmek için yeterli askeri donanım ve personel yerleştirme fırsatımız oldu, ancak bunu yapamadık.” dedi.

Ellwood, sözlerini “Gelecek hafta ne yapacağını yalnızca Başkan Putin biliyor, ancak önümüzdeki hafta çok önemli görünüyor.” ifadeleriyle sürdürdü.

Elwood Putin’in kendini köşeye sıkıştırdığını savunurken, “NATO onun tehditlerine boyun eğmeyi reddettikten sonra görünüşe göre tek bir seçenek kalıyor.” dedi.

KARA TAARRUZU İDDİASI

Dün yayınlanan Rus savunma bakanlığı görüntüleri, zırhlı araçların ve diğer askeri teçhizatın, Moskova’nın uzun bir mesafeye konuşlandırma tatbikatı için trenlere yüklendiğini gösterdi. ABD merkezli askeri analist Rob Lee konuyla ilgili ‘Bu, muhtemelen Ukrayna’ya doğru hareket eden birimleri örtbas ediyor.’ dedi.

Halihazırda sınırda olan birliklerle birlikte, son günlerde bölgeye daha fazla Rus uçağının geldiği, dere çatma askeri bir hastanenin ise bölgeye kurulduğu belirtildi. Bu durumun, kara taarruzunun bir göstergesi olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, dün, Ukrayna’da hükümeti alan siber saldırılar gerçekleşti. Ukrayna hükümeti, siber saldırılardan Moskova’yı sorumlu tuttu.

ABD, Rusya’nın zaten ortalığı karıştırmak amacıyla Ukrayna’yı sabote edeceğine dair istihbaratı olduğunu söyledi. ABD olası bir ‘sahte bayrak’ operasyonu konusunda uyarırken, Rusya’nın, Ukrayna’nın işgali için bir bahane olarak birliklerine saldırdığını iddia etti.

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