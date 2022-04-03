İngiliz milletvekilinin skandal görüntüleri ortaya çıktı: Uyuşturucu ve seks partileri sonrası ihraç edildi

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekillerinden David Warburton, cinsel taciz ve uyuşturucu kullanımı iddiaları sonrası partisinden ihraç edildi. Milletvekilinin ortaya çıkan görüntüleri İngiltere'de yeni bir skandalın da patlak vermesine neden oldu. Warburton'a yönelik cinsel taciz suçlamalarının ise ardı arkası kesilmiyor...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere, Muhafazakar Parti’den milletvekilli David Warburton’un ortaya çıkan skandal görüntülerini konuşuyor.

İngiliz The Sunday Times gazetesi tarafından ortaya çıkarılan fotoğraflarda, Warburton’un gittiği seks ve uyuşturucu partisinden görüntüler yer aldı. Milletvekili, fotoğraflarının basına sızması sonucu partisinden ihraç edildi.

Şubat ayında çekildiği iddia edilen görüntülerde, Warburton, kokain dolu bir tabağın önünde poz veriyor. Ayrıca milletvekilinin yayımlanan ses kayıtlarında da kadınları taciz ettiği ifadeler de yer alıyor.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

Hem Eğitim hem de Uluslararası Kalkınma departmanlarında bakanlık yapan Warburton’un evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.

İngiltere’de gündem olan skandalla ilgili olarak görüntülerin çekildiği iddia edilen evin sahibi kadın konuştu. İsmi açıklanmayan kadın, milletvekilinin evine geldiğini ve kokain sipariş etmesini istediğini anlattı. Ses kayıtlarına yansıyan kısımlarda ise Warburton, uyuşturucu ile ilgili yorumlar yapıyor.

‘BİRLİKTE OLMAMIZ İÇİN BASKI YAPTI’

İsmi açıklanmayan kadın, Warburton eve ilk geldiğinde evin kalabalık olduğunu ancak ilerleyen saatlerde yalnız kaldıklarını anlattı. Skandalın başrollerinden biri olan kadın, baş başa kaldıklarından sonra Warburton’un hareketlerinden rahatsız olduğunu ve yatmak için odasına gittiğini söyledi. Daha sonra ise 56 yaşında ve evli olan milletvekilinin odaya girdiği ve kıyafetlerini çıkardığını anlatırken, kendisine onunla birlikte olması için baskı yaptığını aktardı.

Nasıl tepki vereceğinden korktuğu için ondan gitmesini isteyemediğini söyleyen kadın, kendisiyle seks yapmak istemediğine dair defalarca uyarıda bulunduğunu, ancak Warburton’un daha da ileri giderek göğüslerini ellediğini iddia etti. Warburton’un kendisini rahat bırakmadığını ve gece boyunca ilişkiye zorladığını öne sürdü. Ancak kadın, polise başvurmadığını açıkladı.

FARKLI TACİZ İDDİALARI DA ORTAYA ATILDI

Warburton hakkındaki skandalın ortaya çıkması ile milletvekiline yönelik suçlamaların da ardı arkası kesilmiyor. Olayın duyulmasının ardından iki kadın da Warburton’un kendilerini taciz ettiğini öne sürdü. Warburton’ın ‘istediklerinden daha fazla alkol içmeleri için onlara baskı yaptığını’ iddia ederken, biri de İngiltere’deki bir ödül töreninde, kalçasını tuttuğunu’ iddia etti.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından konuşan Warburton, “Muazzam miktarda savunmam var, ancak ne yazık ki işlerin yürüme şekli buna engel oluyor. Üzgünüm, daha fazla yorum yapamam.” dedi.

İlginizi Çekebilir Sağlık skandalı: Dolandırıcı adam 87 kez Covid-19 aşısı olmuş

İlginizi Çekebilir Oscar'da skandallar bitmemiş: Will Smith'in Oscar'da tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Putin'i ateşkesi kabul etmeye çağırdı

İlginizi Çekebilir İngiltere, ilk kez bir Rus iş adamının yatına el koydu