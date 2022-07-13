İngilizler şaştı kaldı: Çöplerimiz Türkiye’de bu halde

İngiltere kamuoyu, ülkeden Türkiye'ye gönderilen çöp ve atıkların akıbetini tartışıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, geri dönüşüm için atılan çöp ve atıkların Türkiye'deki durumunu gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror, bugün manşetlerine Türkiye’yi aldı… Gazetenin çevre haberleriyle tanınan ismi Nada Farhoud, İngiltere’den Adana’ya giderek yaşanan çevre skandalını gözler önüne serdi.

İngiliz vatandaşlarının geri dönüştürülmek için attığı çöplerin yasa dışı bir şekilde Türkiye’ye gittiğini yazan gazete, “Bizim çevre doğaya verdiğimiz utancın boyutlarını Adana’da gördük. Onlarca İngiliz paketi ve çöpünü bulduk” yorumunu yaptı.

Gazete, “Doğaya duyarlı milyonlarca İngiliz çöplerini doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşüm yaptığını sanıyor fakat binlerce tonluk İngiliz çöpü Türkiye’ye gönderiliyor ve yakılarak imha ediliyor. Bu da hem çevre felaketi yaratıyor hem de bölgede yaşayanlar için sağlık sorununa davetiye çıkarıyor” ifadesine yer verdi.

Gazetenin editörü, “Adana’da utancın boyutunu gördüm. Çöp yığınlarının altında onlarca İngiliz ürününün poşetleri ve paketleri vardı. Aldi, Asda, Co-op, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco bunlardan bazıları” yorumunu yaptı.

İngiltere’deki plastik çöp atığının neredeyse yarısının Türkiye’ye gönderildiği belirtilirken, fakat bu çöp atıklarını işleyecek altyapının olmadığı kaydedildi. Çöp ve atıkların bir kısmının nehre döküldüğünü ve akıntıyla gittiğini yazan gazeteye konuşan A Plastic Planet isimli sivil toplum kuruluşunun kurucusu Sian Sunderland, “İngiltere, gelişmiş ülkeler arasında en çok atık çıkaran ve bunların geri dönüştürüleceği sözünü verenleri arasında. Fakat gerçekte gözden uzak olsun da ne olursa olsun mantığındalar” dedi.

Sunderland, “Bu ülkelerin gönderdiği atıklar kontrol edilemez plastikten dağların oluşmasına sebep oluyor ve 500 yıldan uzun süre kalacak plastiklere sebebiyet veriyor. Bu kimyasallar sebebiyle her yıl bir milyon insan ölüyor” dedi.

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