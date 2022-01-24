İngiltere’de eski bakanın ‘Müslüman olduğum için kovuldum’ iddiasıyla ilgili soruşturma talimatı

Eski İngiltere Ulaştırma Bakanı Nusrat Ghani’nin Müslüman olduğu için görevden alındığı yönündeki iddiası ülkede büyük tartışma yarattı. Başbakan Boris Johnson, kabineye iddiayla ilgili soruşturma talimatı verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Müslüman olduğu için görevden alındığını söyleyen eski Ulaştırma Bakanı Nusrat Ghani'nin bu iddiasıyla ilgili soruşturma talimatı verdi.

İngiltere tarihinin ilk Müslüman ulaştırma bakanı olan ancak 2020'deki kabine değişikliği sonucu kısa sürede görevden alınan Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, “Müslüman bir kadının bakanlıktaki konumunun çalışma arkadaşlarını rahatsız ettiği söylendi” demişti. Ghani bu olayın ardından siyaseti bırakmayı düşündüğünü de ifade etmişti.

İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başbakan kabineden milletvekili Nusrat Ghani'nin iddialarıyla ilgili bir soruşturma yürütmesini istedi” dendi.

Başbakanlık sözcüsü, o dönem Başbakan Boris Johnson'ın Ghani'ye resmi şikayette bulunmasını tavsiye ettiğini ancak Ghani'nin bunu yapmadığını belirtti.

Sözcü, Johnson'ın iddiaları çok ciddiye aldığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir Eski Ulaştırma Bakanı Ghani, 'Müslüman olduğu için' görevden alındığını iddia etti