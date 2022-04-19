İngiltere’de memurlar ofislere dönüyor

Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan çalışma modeline geçen İngiltere'de normale dönüş başladı... İngiliz medyası, İngiliz kamu çalışanlarının ofislere dönmesi için talimat geldiğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de corona virüsü salgını dolayısıyla kamuda çalışanlar uzaktan çalışma sistemine adapte olurken, İngiliz devleti çalışanları ofise geri getirmek için talimat verdi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer alan haberde, hükümetin çalışanların ofise dönmesi için talimat verdiği belirtildi. Çalışanların dörtte üçünün halen evden çalıştığının ortaya çıkması sonrasında İngiliz hükümetinin verimliliğinden sorumlu bakan Jacob Rees-Mogg’un bütün bakanlıklara mesaj gönderdiği ve talimat verdiği aktarıldı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, devlet memurlarının Covid-19 salgınını artık “bahane” olarak kullanamayacaklarına dair bir uyarının gönderildiğini belirtti. Uyarıda Rees-Mogg, “Artık İngiltere’de bütün yasal Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı ve Covid-19 ile yaşamayı öğrendik. Dolayısıyla çalışanlarımız ofislere dönmeli ve birlikte çalışmanın faydalarını fark etmeli” dedi.

Bu açıklamadan önce yetkililerin çalışanların kaçta kaçının ofislere döndüğü ile ilgili bir araştırma yaptığı ve çoğunluğunun ofislere dönmediğini tespit ettiği belirtildi. Eğitim bakanlığında çalışanların yüzde 25’i ofise giderken, çalışma bakanlığında görevlilerin ise yüzde 27’sinin, dışişleri bakanlığındaki çalışanların ise yüzde 31’inin ofise geldiği ortaya çıktı.

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