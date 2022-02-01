İngiltere’de yolda kadınlara laf atanlarla mücadele timi kuruldu

Sivil giyimli kadın polislerden oluşan tacizle mücadele timi, taciz olaylarının en çok yaşandığı bölgelerde konuşlanarak devriye geziyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de gizli kadın polislerden oluşan bir tacizle mücadele timi kuruldu.

West Yorkshire bölgesine bağlı polis departmanı bünyesinde kurulan timin kadın üyeleri, sokaklarda kadın ve kızlara cinsiyetçi ifadelerle sataşan ve onları taciz eden sürücülerin peşine düşüyor.

Bölgedeki kadın öğrencilerin yoldan geçen araçlardaki kişilerin sürekli kendilerine laf attığı yönündeki şikayeti üzerine kurulan tim, tacizin en çok yaşandığı bölgelerde konuşlanarak devriye geziyor.

Sivil giyimli kadın polisler, cinsel içerikli ifadeler kullanan tacizcilerin araçlarını kenara çekme ve para cezası yazma yetkisine de sahip. Tacizcilerin mahkemede yargılanması halinde 1000 sterlin para cezası ödemesi mümkün.

Örneğin geçen hafta sivil kadın polislere sözlü tacizde bulunan bir sürücüye 100 sterlin para cezası yazıldı.

Bölgedeki polis departmanı da Twitter'da “Araçlarının içinden kadınlara ve kızları hedef alan insanlara tolerans gösterilmeyecek” mesajını paylaştı.

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