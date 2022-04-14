İngiltere’den İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek

LONDRA (İHA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere’nin İsveç ve Finlandiya'nın potansiyel NATO üyeliğini desteklediğini açıkladı.

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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini yönelik adımlar atmasının ardından İngiltere'den destek geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsveç ve Finlandiya’nın potansiyel NATO üyeliğini desteklediğini ifade ederek, “Kuzey ve Baltık ülkelerine yönelik Rus tehditleri yeni değil ve sadece birliğimizi güçlendiriyor. İsveç ve Finlandiya geleceklerini müdahale olmaksızın seçmekte özgürler. İngiltere ne karar verirlerse versinler destekleyecek” dedi.

FİNLANDİYA’DA DÜN NATO’YA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞTI

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün İsveç'in başkenti Stockholm'de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Marin, Finlandiya'nın gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini dile getirmiş, “Süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek” demişti.

Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin “beyaz kitap” adlı analizi dün parlamentoya sunmuş, parlamentonun, beyaz kitap ışığında gelecek haftalarda NATO katılımı görüşmeye başlaması bekleniyor.

İsveç Başbakanı Andersson ise, “Bu, tarihimizdeki en önemli dönem. Güvenlik ortamı tamamen değişti. İsveç için, güvenliğimiz ve barış için en iyisini düşünmek zorundayız” dedi.

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