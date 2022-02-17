“İnsanlık kendi yok oluşunu finanse ediyor”

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan yeni bir araştırma, çevreye zarar veren sübvansiyonlara yılda 1.8 trilyon dolar harcandığını ortaya koydu. Bu durum, "İnsanlık kendi yok oluşunu finanse ediyor" şeklinde yorumlandı.

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Yeni bir araştırmaya göre dünya, vahşi yaşamın yok edilmesine ve küresel ısınmanın artmasına neden olan sübvansiyonlara her yıl en az 1.8 trilyon dolar harcıyor. Uzmanlar, bu durumu, “insanlık kendi yok oluşunu finanse ediyor” şeklinde değerlendirdi. –

Araştırmaya göre, Amazon’da sığır eti üretimine yönelik vergi indirimlerinden, Orta Doğu’da sürdürülebilirliği olmayan yeraltı suyu pompalanmasına yönelik mali desteğe kadar, milyarlarca dolarlık hükümet harcamaları ve diğer sübvansiyonlar çevreye zarar veriyor.

Önde gelen sübvansiyon uzmanları, 1.8 trilyon doların önemli bir bölümünün, doğa için faydalı politikaları ve ‘sıfır emisyona geçiş’i desteklemek için yeniden kullanılabileceğini vurguladı.

HÜKÜMETLERE ÇAĞRI YAPILDI

Yapılan araştırmanın, hükümetlere, çevreye zararlı sübvansiyonları ortadan kaldırmak için bir hedef üzerinde anlaşmaya varmaları çağrısında bulunduğu da vurgulandı.

Raporda, “Doğa endişe verici bir hızda yok oluyor ve hiç bu kadar az biyolojik çeşitliliğe sahip bir gezegende yaşamamıştık” ifadeleri yer alırken, “Zararlı sübvansiyonlar, kendi yok olmamızı finanse etmek yerine iklimi ve doğayı korumaya yönlendirilmelidir.” fikri vurgulandı.

RAPORDA MADENCİLİK SEKTÖRÜ YER ALMADI

Rapora göre, fosil yakıt endüstrisi (620 milyar dolar), tarım sektörü (520 milyar dolar), su (320 milyar dolar) ve ormancılık (155 milyar dolar) toplamda 1,8 trilyon doları oluşturuyor. Uzmanlar, raporda her yıl milyarlarca dolarlık zarar verdiğine inanılan madencilik için veriler yer almamasına da vurgu yaptı.

Hükümetler ve alıcılar arasında şeffaflığın olmaması nedeniyle, zararlı sübvansiyonların gerçek rakamının bilinenden daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Çevreye zararlı sübvansiyonları izleyen Earth Track organizasyonunun kurucusu ve raporun ortak yazarı Doug Koplow, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alternatif ve daha temiz enerjilerin daha yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

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