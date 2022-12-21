Irak Başbakanı: Topraklarımızdan komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, kendi topraklarından komşu ve bölge ülkelerinin herhangi birine yönelik hiçbir tehdidi kabul etmeyeceklerini söyledi.

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Irak Başbakanı Sudani, Ürdün’de ikincisi düzenlenen “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı”ndaki konuşmasında, ülkesinin kendisini belli bir eksene kaymaktan uzak tutarak gerginliği azaltma politikası izlediğini ifade etti.

“Irak, tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla güçlü ilişki ve işbirliği kurmaya bağlılığını koruyor.” diyen Sudani, aynı zamanda ülkesinin, içişlerine müdahale edilmesini veya topraklarına yönelik saldırıları kabul etmediğini söyledi.

Anlaşmazlıkları aşma çabalarının güç ilkesine dayalı olmaması gerektiğini ve bu ilkenin Irak’a dayatılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Sudani, “Irak topraklarından komşu veya bölge ülkelerinin herhangi birine yönelik hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE VE İRAN’LA CİDDİ ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ”

Sorunların çözümü için diyaloga başvurmaları gerektiğini dile getiren Sudani, bölgesel kapsamlı ortaklıkları kuracak yeni ufuklar açmak için birleştirici konular üzerinden ilerlemenin önemine işaret etti.

Irak’ın su krizi sebebiyle var olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Sudani, “Su güvenliğimizi garantiye almak ve sınır aşan su kaynaklarının ortak yönetimi için komşularımız Türkiye ve İran’la ciddi çalışmaya kararlıyız.” diye konuştu.

“Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı”na ev sahibi Ürdün dışında Irak, Türkiye, Fransa, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Bahreyn ve İran olmak üzere 11 ülke katılıyor.

Konferans, Irak’ta güvenlik, istikrar ve refah ortamı sağlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Konferansın ilki Ağustos 2021’de Irak’ın başkenti Bağdat’ta yapılmıştı. (AA)