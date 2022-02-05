Irak’ta Şii lider Sadr, hükümet kurma müzakerelerini durdurdu

Irak’ta seçimin galibi Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda el-Sadr, hükümet kurma müzakerelerini askıya alma ve Meclis'teki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumunu boykot etme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Irak'ta hükümet kurma süreci sekteye uğradı.

Seçimlerin galibi olan Sadr Grubu’nun Başkanı Hasan el-Azari Meclis binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Şii Lider Mukteda Sadr'ın hükümet kurma sürecinde siyasi taraflarla yapılan müzakereleri ileri bir tarihe kadar durdurma kararı aldığını açıkladı.

El-Azari, Pazartesi günü yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi için Meclis’te yapılacak oturuma da milletvekillerinin katılmayacağını, oturumu boykot etme kararı aldıklarını belirtti.

Irak'ta geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan erken seçimlerden Şii Sadr Grubu 73 sandalye ile birinci, Sünni Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile ikinci, Şii Hukuk Devleti Koalisyonu 33 sandalye ile üçüncü çıkmıştı.

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