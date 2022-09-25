Irak’ta Türkmenler, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacak

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak'ta yeni hükümeti kurma sürecinde siyasi taraflarca gerçekleştirilen toplantılara Türkmenlerin davet edilmediğini belirterek, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacaklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ITC Başkanı Turan, Kerkük’te düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hükümetin hala kurulamadığı Irak’ta devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer alacağı bir hükümetten yana olduklarını belirten Turan, Türkmenler olarak yeni hükümette yer almadıkları takdirde bu hükümeti tanımayacaklarını ifade etti.

Turan, Irak’ta yeni hükümetin kurulması sürecinde hemen hemen tüm siyasi tarafların katıldığı toplantılara Türkmenlerin davet edilmediğine dikkati çekti ve Türkmenlerin olmadığı bir hükümetin kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Bu toplantılarda Kerkük’ün geleceğinin de ele alındığına işaret eden Turan, “Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük ve geleceğiyle ilgili herhangi bir kararda Türkmenlerin yer almaması durumunda bu karar eksiktir. Kentin geleceği ile ilgili kararlar, Birleşmiş Milletler nezdinde alınmalı.” diye konuştu.

Irak’ta 2003’ten bu yana Türkmenlere karşı devrik lider Saddam Hüseyin dönemine benzer politikalar uygulandığını söyleyen Turan, son 19 yılda Türkmenlerin Irak yönetiminde hak ettiği konumda yer alamadığını kaydetti.

Bağdat ve Irak’ın bir an önce istikrara kavuşmasını isteyen Turan, istikrarsız bir ülkede alınacak kararların da sağlıklı olmayacağını dile getirdi. (AA)