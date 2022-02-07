İran Cumhurbaşkanı Reisi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'ye nezaketi ve temennileri için şükranlarımı sunuyor, tüm İran halkına selamlarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

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