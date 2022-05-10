İran Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye eleştiri

Ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınasından Türkiye'yi sorumlu ilan eden İran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Türkiye ile ilgili yeni eleştirilerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile İran arasında su krizi patlak verdi… İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, İran meclisinde açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan, Türkiye’nin Aras Nehri üzerine baraj inşa etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile son aylarda en az 3 kez görüştüğünü söyleyen İranlı bakan bu görüşmelerde barajın inşaatı için uyarıda bulunduğunu söyledi.

Bölgede yaşanabilecek su krizi ile ilgili bir ortak komite oluşturulması fikrini gündeme getiren İranlı bakan bir sonuç elde edemediklerini dile getirdi. Abdullahiyan, “Biz Dışişleri Bakanlığı olarak Türkiye’yi baraj inşa etmemesi yönünde ikna edemedik. Barajın bizim için kabul edilemez olduğunu ve buna karşı olduğumuzu söyledik” dedi.

Abdullahiyan, Türkiye’nin baraj planından etkilenecek Irak ile görüşmelerin de devam ettiğini aktardı. Abdullahiyan, 1997 New York Anlaşması’nda Türkiye’nin taraf olmadığını hatırlatırken, bu sebeple durumu uluslararası mahkemelere taşıyamadığını dile getirdi.

İran Çevre Bakanlığı’nın daha önce Ilısu Barajı’nın Irak ve İran’a su akışını büyük ölçüde azaltacağı konusunda uyarıda bulunduğu da belirtildi.

Son dönemde ilişkilerin normal seyrettiği Ankara-Tahran hattında, dün Türkiye’ye eleştiri gelmişti. İranlı yetkililer ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınasından Türkiye’yi sorumlu tutmuştu.

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