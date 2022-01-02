İran medyasından Erdoğan yorumu: İsrail lobisi iddiası ortaya atıldı

İran merkezli haber ajansı Ahlul Bayt (ABNA) son dönemde ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği Ankara-Tel Aviv hattında yaşananlarla ilgili bir analiz hazırladı.

Sozcu.com.tr

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2005 yılında İran’da kurulan haber ajansı ABNA, bugün Türkiye-İsrail ilişkileri üzerine bir analiz hazırladı. Son dönemde İsrail ile birçok Arap ülkesinin ilişkileri normalleştirme çabasına girdiğinin hatırlatıldığı makalede, Ankara-Tel Aviv hattında da yumuşama emarelerinin görüldüğü kaydedildi.

“Ankara neden Tel Aviv’le ilişkileri yeniden kurmaya çalışıyor” başlıklı analizde, “Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleri açıkça İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabasına girdi. Bazı Arap olmayan bölgedeki ülkeler de bunu yapıyor. Türkiye onlardan biri. Son birkaç günde Ankara, Tel Aviv’le normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu” denildi.

Makalede, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz kararları sonrasında Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte Türk dış politikasının değiştiğine dikkat çekildi. Makalede, “Bu durum, Türkiye’nin AB’ye girmedeki başarısızlığı, ABD ve Avrupa’nın Ankara’ya yaptırımı öne sürmesi ve Türkiye ile ABD arasındaki soğukluk, Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir destekçisi olmadığını gösterdi ve Türkiye’yi dış siyasette yalnızlığa itti” yorumu yapıldı.

“KAZANÇ SAĞLAYABİLİR”

Son dönemde Erdoğan’ın ekonomik darboğazdan çıkmak için yeni hamleler ve kararlar aldığına dikkat çekilirken, İsrail hükümeti de dahil olmak üzere birçok ülkeyle ilişkileri kuvvetlendirmeye başladığı da belirtildi.

Ajansta yayınlanan analizde, “İsrail ile Türkiye’nin normalleşmesi Filistin konusunu gündeme getirerek Müslüman ülkelerle ilişki kuran Türkiye’nin bu planına zarar verebilir, fakat Ankara, Tel Aviv yönetimiyle ilişki kurarak kazanç sağlayabileceğini düşünüyor. Tel Aviv ile iyi ilişkiler kurarak Erdoğan, İsrail lobisini kullanarak Ankara-Washington ilişkilerini geliştirebilir” denildi.

Analizde, “ABD ve Avrupa’nın yaptırımlarına karşı Ankara, Tel Aviv’le ilişkileri yeniden kurarak hem bir ticaret partneri hem de Batı siyasetinde bir lobi unsuru arıyor” yorumu yer aldı.

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