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İran’da hapishanede yaşanan olaylarda dört kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesinde dün gece yaşanan olaylarda 4 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

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İran’da hapishanede yaşanan olaylarda dört kişi hayatını kaybetti

İran Yargı Erki Enformasyon Ofisinden siyasi tutuklularıyla öne çıkan Evin Hapishanesindeki olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Dün gece, adi suçluların bulunduğu bölümde mahkumlar arasında yaşanan kavga esnasında, hapishanenin dikiş atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 mahkum dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti, 61 mahkum da yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Olaylar sırasında kaçmaya teşebbüs eden mahkumların yakalandığı belirtilen açıklamada, yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiği, hastanede tedavi gören 10 mahkumdan 4’ünün ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Evin Hapishanesinde yangın çıktığı görülürken, silah ve patlama sesleri de duyulmuştu. (AA)

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