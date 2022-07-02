İranlı bakandan Şam’a ‘Türkiye ve Suriye’yi barıştırma’ ziyareti

Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonu gündemdeki yerini korurken, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan "Ankara-Şam arasında gerilimi azaltmak üzere" bugün Suriye’ye gitti. Ankara'da “Türkiye’nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz" diyen İranlı bakanın Şam'da operasyona karşı olduklarını açıklaması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlıkları gündemdekini yerini korurken Esad yönetiminin başlıca destekçilerinden İran'dan önemli bir adım geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’deki NATO Zirvesi’nden dönerken uçakta Suriye’ye yönelik yeni harekatın ne zaman başlayacağı sorusuna “Hiç telaşa gerek yok. Aceleye gerek yok. Biz zaten şu an o bölgede çalışıyoruz. Malum, bir taraftan Irak’ın kuzeyindeki çalışmalarımız, bir taraftan yine aynı şekilde Suriye’nin kuzeyinde, Afrin’de çalışmalarımız var. Her zaman dediğim gibi; bir gece ansızın gelebiliriz” yanıtını vermişti.

‘TÜRKİYE’NİN OPERASYONUNA KARŞIYIZ’

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sonrasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonunu değerlendirmişti. Daha önce olası operasyona karşı açıklamalar yapan Abdullahiyan'ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından “Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Ve bu durum belki özel bir operasyon gerektirebilir. Türkiye'nin güvenlik kaygıları kalıcı olarak ele alınmalıdır” demesi dikkat çekmiş ve İran’ın operasyona yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmıştı.

Öte yandan Abdullahiyan, Şam’da yaptığı açıklamada Türkiye'nin kaygılarını anlamakla birlikte Suriye'ye yapılacak bir operasyona karşı çıktıklarını ifade etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İranlı bakan, “Ziyaretimin amacı bölgede Suriye ve Türkiye arasında barış ve güvenliği tesis etmek” dedi. Abdullahiyan, “Türkiye'ye yaptığım ziyaret sonrasında Suriyeli yetkililerle görüşmem gerekiyordu. İran, Türkiye ve Suriye arasındaki yanlış anlaşılmayı diyalog yoluyla çözmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye operasyonunu açıklamasının ardından hem Washington hem de Moskova yönetimleri Türkiye'ye itidal çağrısında bulunmuş, İran ve Rusya'nın desteklediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Türkiye’nin olası askeri harekâtına imkanlar dahilinde askeri yanıt vermekten çekinmeyeceklerini söylemişti.

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