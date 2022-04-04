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İrpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde bulunan İrpin şehrinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden siviller evlerinin bahçelerine gömüldü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:37 - 04 Nisan 2022 Güncellenme:
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İrpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

Rusya'nın, 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40 gündür sürüyor. Başkent Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilen Rusların ardından kentlerdeki can kayıpları gün yüzüne çıkmaya başladı.

İrpin, Bucha ve Gostomel gibi kentlerde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği öğrenilirken, İrpin'de bazı vatandaşların yaşadıkları evlerin bahçelerine gömüldüğü tespit edildi. Ö

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus askerlerinin çekildiği Kiev bölgesindeki şehirlerde toplam 410 sivil vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

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