İskoç liderden ‘Bağımsız İskoçya’ açıklaması

İskoç lider Sturgeon, “Modern dünyada bağımsız bir İskoçya’da yaşayan ilk nesil biz olacağız” dedi.

Sozcu.com.tr

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İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, parti kongresinde yaptığı konuşmasında bağımsızlığın İskoçya için zaruri olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre İskoçya'nın liman kenti Aberdeen'de düzenlenen İskoç Ulusal Partisi kongresinde konuşan Sturgeon, “İçten bir şekilde inanıyorum ki, modern dünyada bağımsız bir İskoçya'da yaşayan ilk kişiler biz olacağız” dedi. Hızla artan enflasyon ve geçim sıkıntısı krizi yüzünden Birleşik Krallık'tan ayrılmalarının ekonomi açısından daha yararlı olacağını belirten Sturgeon, bağımsız olmaları halinde petrol gelirinin 20 milyar sterlinlik bir yatırım fonunun kurulmasında kullanılacağını aktardı.

Londra'daki hükümeti hedef alan İskoçyalı siyasetçi, bağımsızlığın ekonomi için “mucizevi bir çare” sunmadığını, ancak “Westminster'ın kontrolü ve kötü yönetiminden kaçmak için” gerekli olduğunu belirtti. Sturgeon, bağımsızlığın AB'ye yeniden üye olmak için gerekli olduğunu da tekrarladı.

YENİ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU YOLDA

İngiltere'nin en üst yargı otoritesi olan Yüksek Mahkeme, İskoçya'da bağımsızlık referandumunun düzenlenip düzenlenemeyeceğine dair kararını vereceği davanın ilk oturumuna bu hafta başlıyor.

Sturgeon, mahkemenin İskoçya parlamentosu lehine karar vermesi takdirinde bağımsızlık referandumunun 19 Ekim 2023'te düzenleneceğini açıkladı.

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