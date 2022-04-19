İsrail, 4 ay sonra Gazze’yi vurdu

İsrail ve Filistinliler arasında son dönemde artan tansiyon sonucu korkulan oldu. İsrail, topraklarına atılan bir rokete karşılık olarak Gazze’yi vurdu.

Sozcu.com.tr

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı operasyonlar ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınlarla başlayan gerilim hızla büyüyor.

Son olarak İsrail, Gazze’den topraklarına roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin Demir Kubbe savunma sistemiyle engellendiğini bildirdi. Bölgede akşam saatlerinde siren sesleri duyulurken, herhangi bir ölüm ya da yaralanma olayı bildirilmedi.

Bunun ardından İsrail ordusu, Gazze'de bazı hedeflerin ve Hamas’a ait savaş malzemesi üreten bir atölyenin vurulduğunu duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise, Gazze'deki hava saldırısına karadan havaya roketle karşılık verildiğini bildirdi. İsrail askerleri ve Filistinliler arasında Batı Şeria'nın Cenin kentinde de çatışma çıktığı aktarıldı.

İsrail, son olarak 4 ay önce topraklarına atılan roketlere yanıt olarak Gazze'deki bazı Hamas hedeflerini vurmuştu. İsrail'in geçen sene mayısta Gazze'ye düzenlediği askeri harekat sonucu bölgede büyük yıkım yaşanırken, savaşta 250'den fazla Filistinli ve 10'dan fazla İsrailli hayatını kaybetmişti.

Mescid-i Aksa'da geçen hafta İsrail polisi ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

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