İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Birleşik Arap Emirlikleri’ne tarihi ziyaret

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı'nın BAE'ye gidişi olduğu için oldukça önemli...

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Son dönemde Körfez ülkeleri arasında barış rüzgarları eserken, İsrail’den dikkat çeken bir hamle geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın davetlisi olarak bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Bugün gerçekleşen tarihi ziyaret ile ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı BAE’ye gitmiş oldu.

Herzog, Abu Dabi ve Dubai’yi ziyaret edecek ve bir üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

BARIŞ MESAJI VERDİ

Herzog, ziyaret kapsamında barış mesajları verirken, “Bütün bölgeye, bölge halklarına bir barış nimeti ve bir barış mesajı getiriyorum. Barış, bölge halklarının yararına refah, ilerleme ve büyümeyi beraberinde getiriyor” dedi.

İsrail’le barış anlaşması imzalayan ve tüm bölgeye barışın bölge halkları için tek alternatif olduğu mesajını gönderen cesareti ve cesur liderliği için ona iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

BAE’nin büyükelçisi Mohammed Al Khaja Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Herzog’un ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğini söyledi. Herzog, geçen yılın Temmuz ayında Tel Aviv’deki BAE büyükelçiliği açılışında da bulunmuştu.

BAŞBAKAN DÜZEYİNDE DE İLK RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞMİŞTİ

İsrail’de cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde temsili bir görev kabul edilse de bu ziyaret ilk olacağı için önem taşıtyor. Başbakan Naftali Bennett de Aralık ayında BAE’yi ziyaret etmiş, BAE’ye resmi bir ziyarette bulunan ilk İsrail başkanı olmuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ofisinden yapılan açıklamada, dünya güçlerinin İran’la nükleer anlaşmayı yeniden gündeme getirdiği ve bölgesel gerilimin arttığı bir dönemde Körfez bağlarını güçlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Herzog, “Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed’in kişisel daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri liderliğiyle görüşeceğim” dedi.

İsrail’le barış anlaşması imzalayan ve tüm bölgeye barışın bölge halkları için tek alternatif olduğu mesajını gönderen cesareti ve cesur liderliği için ona iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

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