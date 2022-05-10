İsrail güçleri, 30 Filistinliyi evsiz bıraktı
İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde ruhsatsız olduğunu iddia ettiği bir binayı yıkmasının ardından 30 Filistinli evsiz kaldı.
İsrail güçleri, Filistinli ailelerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor.
Bugün de, Filistin’de Doğu Kudüs’ün Silvan mahallesindeki iki katlı bir bina yıkıldı. Binada oturan 30 Filistinli evsiz kalırken, yıkıma engel olmaya çalışan 5 Filistinli de yaralandı.
Belediye yetkilileri, ruhsatı olmadığı için binanın yıkılacağının daha önceden aileye bildirildiğini söyledi.