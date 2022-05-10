İsrail güçleri, 30 Filistinliyi evsiz bıraktı

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde ruhsatsız olduğunu iddia ettiği bir binayı yıkmasının ardından 30 Filistinli evsiz kaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail güçleri, Filistinli ailelerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor.

Bugün de, Filistin’de Doğu Kudüs’ün Silvan mahallesindeki iki katlı bir bina yıkıldı. Binada oturan 30 Filistinli evsiz kalırken, yıkıma engel olmaya çalışan 5 Filistinli de yaralandı.

Belediye yetkilileri, ruhsatı olmadığı için binanın yıkılacağının daha önceden aileye bildirildiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli çocuk öldü