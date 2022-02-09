İsrail Suriye’yi vurdu, bir asker öldü

İsrail ordusu, Suriye’den düzenlenen füze saldırısına misilleme olarak Suriye’deki askeri hedefleri vurdu. Saldırıda bir Suriye askeri öldü, beş asker de yaralandı.

Sozcu.com.tr

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İsrail ordusu, dün Suriye'den düzenlenen füze saldırısına bu sabah askeri hedeflere yönelik misillemeyle yanıt verdi.

İsrail basını dün Suriye’den ateşlenen bir füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise, İsrail'in ülkedeki askeri hedeflere saldırı başlattığını, maddi hasar meydana geldiğini, bir askerin öldüğünü ve beş askerin de yaralandığını duyurdu.

Ülkenin hava savunma sistemlerinin de İsrail saldırılarına karşı etkinleştirildiği bildirildi.

İsrail daha önce de Suriye'de askeri hedeflere yönelik birçok hava saldırısı düzenlemişti.

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