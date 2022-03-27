İsrail’de ortalık karıştı! Ölüler ve yaralılar var

İsrail’in Hadera şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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İsrail'in Hadera kentinde kimliği belirsiz 2 saldırgan otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar arasında 3 polis memurunun olduğu ifade edilirken, 4 yaralının durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ZAKA Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganların güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, saldırganların bölgede bulunan bir grup gizli polis tarafından kısa bir çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

TERÖR SALDIRISI OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, hayatını kaybeden 2 kişinin polis memuru olduğu ifade edilerek, güvenlik güçlerinin olayı terörizm olarak değerlendirdiği aktarıldı.

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