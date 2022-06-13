İsrail’den İstanbul’daki vatandaşlarına ‘Hemen ayrılın’ uyarısı

İlişkilerin normalleştiği bir dönemde Türkiye-İsrail hattında yeni bir kriz yaşanıyor. İsrail hükümeti, yeni bir açıklamayla Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını genişletti.

Sozcu.com.tr

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İsrail, Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulundu.

İsrail Parlamentosu Knesset'teki parti grubu toplantısında konuşan Lapid, geçen ay İran'ın Türkiye'deki İsraillilere saldırı girişimlerinin önlendiği haberlerine değinerek “Bu terör saldırıları tatile giden İsraillileri hedef alıyor. Kasıtlı olarak İsraillileri öldürmek ya da kaçırmak için seçiyorlar. Bu gerçek ve ciddi bir tehdit” dedi. İsrailli bakan, “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul'a ve Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız derhal İsrail'e dönün, İstanbul'a uçuş planınız varsa iptal edin. Hiçbir seyahat hayatınızdan değerli değildir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Seyahat uyarısının turizm sezonu bitmeden kaldırılacağını umduğunu kaydeden Lapid, İsrail vatandaşlarının korunmasıyla ilgili yardımları için Türkiye'ye de teşekkür etti.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran’ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu.

‘SALDIRI GİRİŞİMLERİ ÖNLENDİ’ AÇIKLAMASI

İsrail, son olarak da İran'ın Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurmuştu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post’un bu sabah paylaştığı habere göre, Türkiye’de faaliyet yürüten İranlı bir grubun geçen ay İsrailli hedeflere yönelik saldırı planları İsrailli ve Türk güvenlik birimleri tarafından önlendi.

İRANLI BİLİM İNSANLARININ ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ

Öte yandan İran'da hafta sonu Devrim Muhafızları’na bağlı çalışan iki bilim insanının 24 saat içinde art arda hayatını kaybetmesi kafaları karıştırmıştı.

İran, son yıllarda çok sayıda bilim insanı ve askeri yetkiliye yönelik suikastlardan ve şüpheli ölüm vakalarından İsrail’i sorumlu tutuyor ve intikam açıklamaları yapıyor.

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