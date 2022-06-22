İsrail’den skandal karar: Türkiye, Afganistan ve Yemen’le bir tutuldu

İsrail’in İran’ın olası intikam saldırıları nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulunmasının yankıları sürerken, bu kez İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi skandal bir karara imza attı.

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İsrail, İran’ın olası intikam saldırıları nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısını sürdürüyor.

Ülkenin önde gelen yayın organlarından Times of Israel'in haberine göre, İsrail güvenlik güçleri, geçen hafta İsrail vatandaşlarını İstanbul’daki otellerinden tahliye etti. İddiaya göre, tahliye edilen İsrail vatandaşları silahlı İranlılar tarafından kaçırılmak veya öldürülmek niyetiyle aranıyordu.

Tahliye haberlerinin ardından İsrail’den skandal bir karar geldi.

İRAN’LA BİLE BİR TUTULDU

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye’yi Afganistan ve Yemen gibi savaştan zarar gören ülkelerle aynı seviyeye getirerek, en ciddi seyahat uyarısını yayınladı. Türkiye, İsrail’in en büyük problem yaşadığı İran’la da bir tutuldu.

İsrail’in, Türk makamlarına tehdidi dahili olarak çözme şansı vermek için uyarı yayınlamayı bir süre ertelediği da öne sürüldü.

Times of Israel, bu uyarıların ve Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarının Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde gelmesine dikkat çekti. Gazete, Bu yılın başlarında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog mevkidaşı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi ve geçen ay Türkiye dışişleri bakanı İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşmek üzere Kudüs’e gittiğini hatırlattı.

‘ÇABALAR MEYVE VERDİ’

İsrail Başbakanı Naftali Benet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türk güvenlik güçleriyle birlikte yürütülen operasyonel çabalar meyve verdi” dedi.

Başbakan Bennett ertesi gün yaptığı açıklamada, “İsrail Devleti güvenlik güçleri bu saldırıları engellemek ve saldırganları ve operatörlerini etkisiz hale getirmek için [güçleri dahilinde] her şeyi yapıyor” dedi. Vatandaşlarımızın korunması için dünyanın herhangi bir yerinde İsrail Devletinin gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

İSRAİL’DEN GELEN UYARILAR SÜRÜYOR

Hafta geçtikçe, İran hücrelerinin birçoğunun İsrail ve Türk güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmesine rağmen, İsrail’den gelen uyarılar daha da vahim hale geldi.

Cuma günü İsrail, Türkiye’deki vatandaşlarına kendilerini otel odalarına kilitlemeleri ve servis personeli ve teslimat görevlileri için bile kapıları açmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ancak Türkiye’deki İsrailliler için bu uyarı tepkiye yol açtı. Türkiye’de yaşayan İsrailli İtay, Yahudi Telgraf Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Dürüst olmak gerekirse, bunu haberlerden yeni duydum” dedi. Güvenlik ve mahremiyet nedeniyle soyadının paylaşılmamasını istedi. Itay, rutinleri değiştirmek için pek fazla neden göremediğini belirtirken, İsraillilerin arasında konunun genellikle böyle algılandığını vurguladı.

UYARILARA RAĞMEN GELİYORLAR

İsrail haber sitesi Walla’nın haberine göre 13 Haziran’da uyarılara rağmen 21 uçakla 3 bin 750 kişi İsrail’den Türkiye’ye hareket etti. İsrailli uzmanlar, tüm bu uyarılara rağmen İsrailli vatandaşların Türkiye’ye seyahat etmeye devam ettiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran’ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu.

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