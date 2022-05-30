İsrail’den “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısı geldi: Geçen haftaya dikkat çektiler

Geçen hafta İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Sayid Khodaei'nin evinin önünde suikasta uğraması sonrasında İsrail'den Türkiye uyarısı geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği Türkiye-İsrail hattında dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Geçen hafta İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulundu.

Khodaei’nin evinin önünde öldürülmesinin arkasında İsrail olduğu iddia edilirken Tel-Aviv yönetimi, vatandaşlarına uyarıda bulundu ve “Zorunlu olmadıkça İran ile sınırı olan ülkelere gitmeyin” çağrısını yaptı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail’i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik misilleme gerçekleştirebilir” denildi.

“TÜRKİYE’DEN OLSALAR BİLE…”

Açıklamada, İsrail’in İstanbul’daki diplomatik temsilciliğinde görevli diplomat ve iş insanlarına saldırı düzenlenebileceği belirtilirken, “İstihbarat servisi ve güvenlik güçleri, Türkiye’de bu kişilerin saldırıya uğrama riskinin yüksek olduğunu açıkladı” ifadesi kullanıldı.

İsraillilerin zorunlu olmadıkça Türkiye’ye gitmemesi ve “Türkiye’den olsalar bile” yabancılarla iletişime geçmemeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Kişisel bilgilerinizi ya da seyahat bilgilerinizi ve hatta bulunduğunuz konumu da paylaşmayın. İsrail büyükelçiliği ve konsolosluğunun bilgilerini kaydedin. Otellerde, restoranlarda ve kamusal alanlarda İsrailli olduğunuzu belli etmeyin” denildi.

Öte yandan İsrail istihbarat teşkilatı Shin Bet, İranlıların İsrail vatandaşlarını kandırarak kaçırabileceğini de açıkladı.

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