İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başladı: Abramoviç de görüşmelere katıldı

Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetler arkasında gerçekleşen görüşmelere çevrildi. Reuters, görüşmelerde Rus milyarder Roman Abromoviç'in de bulunduğunu duyururken, müzakerelerin 'soğuk' bir ortamda başladığı aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, tüm dünyanın gözü kulağı bugün İstanbul’da başlayan müzakerelere çevrildi. Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmeleri TSİ 10.30’da Dolmabahçe’de başladı.

Ukrayna devlet televizyonu, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin el sıkışmadan başladığını duyurdu. Devlet televizyonunda, “Soğuk bir karşılama oldu, el sıkışma olmadı” ifadeleri kullanıldı. Rus heyetinin görüşmeler için daha resmi olan takım elbiseleri seçtiği görülürken, Ukraynalı müzakereciler kamuflaj desenli kıyafetleriyle masada yerini aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in siyasi danışmanı Mykhailo Podolyak, Twitter’da heyetlerin “müzakere sürecinin temel hükümlerini tartıştıklarını” söyledi.

Öte yandan, Reuters, kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus oligark Roman Abramoviç’in de görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Konu hakkında bilgi üç kaynak tarafından verildi.

Kremlin, Abramovich’in önceleri barış görüşmelerinde yer aldığını ancak artık görüşmelerin müzakere ekipleri tarafından yürütüldüğünü açıklamıştı.

Daha önce de Batı ülkelerinin yaptırım uygulamaya başladığı ve geçen hafta içinde toplam değeri 1 milyar dolardan fazla olan gemileri Eclipse ve Solaris’i Türkiye karasularına getiren Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç’in iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiğine dahil olduğu ortaya çıkmıştı. Abramoviç’in defalarda Moskova’ya gidip geldiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yaptığı açıklanmıştı.

İBRAHİM KALIN’IN TEKLİFİ GÜNDEMDEYDİ

İki ülke arasında bugün gerçekleşen görüşmelerin detaylarıyla ilgili de kamuoyuna haberler yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İbrahim Kalın, Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağının garantisi, silahsızlanma ve Rus dilinin koruma statüsü de dahil olmak üzere kilit konularda “anlaşmaya yakın” olduğunu söylemişti. İki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlığın ise Kırım ve Donbas bölgelerinin kaderi olduğu belirtiliyor.

Türk hükümetinin en etkili ve deneyimli dış politika isimlerinden biri olan 50 yaşındaki Kalın'ın Kırım ve Donbas'ın, İngiltere'nin Hong Kong üzerindeki kontrolüne benzer şekilde, Moskova'nın uzun vadeli bir kiralama kapsamında tutulması yönünde bir öneri sunduğu belirtildi. Ukrayna, 2014'teki olaylardan önce Karadeniz'deki Sivastopol deniz üssünü Rusya'ya kiralamıştı.

Putin'in Kalın'ın teklifini değerlendirdiği ancak Ukrayna ve Rusya'nın askeri başarısızlıklarına duyduğu öfkenin yanı sıra Zelenskiy'e duyduğu kişisel öfkenin kararlarında etkili olabileceği konuşuluyor.

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