İşte dünyanın konuştuğu Elon Musk: Sorunlu ve yalnız bir çocukken dünyanın en zengini oldu…

Günümüz dünyasının en sıra dışı milyarderlerinden biri olarak tanınan Elon Musk son olarak Twitter'ı satın alma girişimiyle gündeme geldi. Peki Elon Musk nasıl dünyanın en zengin insanı oldu? Hem de çocukluğu ve yaşadıkları pek de parlak değilken...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tesla ve SpaceX’in sahibi dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, en son Twitter’ı satın alma girişimiyle gündem oldu. Aslında Musk’ın her hareketi zaten gündem olmayı başarıyor. Sıra dışı yaşam tarzı, birliktelikleri hatta çocuklarının isimleri bile uzun süre manşetlerdeki yerini koruyor.

Bloomberg’e göre serveti 260 milyar doları aşan Elon Musk, 50 yaşında dünyanın en zengin insanı.Kendi havacılık ve uzay üretim şirketi SpaceX’i kurmasının yanı sıra, otomobil şirketi Tesla, Inc.’in CEO’su ve inşaat şirketi The Boring Company’nin de sahibi.

Musk ayrıca bir nöroteknoloji şirketi olan Neuralink’in ve yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI’nin de kurucu ortağı. Daha önce, gazetelere adres ve yol tarifi sağlayan çevrimiçi bir dizin olan Zip2’yi ve daha sonra PayPal’a dönüştürülen bir çevrimiçi bankacılık sistemi olan X.com’u yarattı.

Ancak bu her zaman böyle olmadı. Bugünlere deyim yerindeyse ‘tırnağını kazıyarak’ gelen Musk’ın ilginç bir çocukluk hikayesi var.

ZORLU ÇOCUKLUK YILLARI

28 Haziran 1971’de Pretoria, Güney Afrika’da doğan Elon Musk’ın annesi çocuklarına karşı oldukça ilgisiz biriyken babası da Musk’ın daha önceki röportajlarında ‘kötü’ olarak nitelendirdiği biriydi. Hayatının ilk sekiz yılında, Kanadalı bir diyetisyen ve model olan annesi Maye ve Güney Afrikalı bir mühendis olan babası Errol ve kardeşlerinin yanı sıra küçük erkek kardeşi Kimbal ve küçük kız kardeşi ile yaşadı.

Musk’ın annesi Time, New York Magazine, Elle Canada, Women’s Day ve Vogue gibi dergilerin ve Special K, Revlon ve Target gibi markaların kampanyalarında boy gösteren ünlü bir modeldi.

‘KÜÇÜKKEN HEP YALNIZDIM’

Musk çocukluğunda genellikle yalnızdı. Çocuklarıyla çok ilgilenmeyen bir anne ve eve pek uğramayan bir babası vardı. Daha önce yaptığı röportajlarda genelde yanında bakıcısı olduğunu söylemişti. 2017 röportajında ​​Rolling Stone’a “Hiçbir şeyi kırmadığımdan emin olmak için orada olan biri vardı” demişti.

Musk’ın çocukluğu hiç kolay geçmedi. ‘Garip ve içine kapanık’ bir çocuk olarak tanımlanan Musk, çocukluğu boyunca zorbalığa uğradı. Sınıf arkadaşları tarafından zorbalık gören milyarder bir keresinde bu kişiler tarafından merdivenlerden atıldı. Musk, henüz küçükken bu yüzden hastaneye kaldırıldı.

Kendini savunmayı öğrenmek için karate, judo ve güreş dersleri almaya başladı. Ve savaşmaya başladığında, zorbalığın bittiğini anlattı.

Çevresiyle ilişkisi pek iyi gitmeyince kendini kitaplara vurdu. Küçük yaşta okumaya aşık oldu ve ‘kitapların onu yetiştirdiğini’ her zaman vurguladı.

ARKADAŞLARI ONU MERDİVENDEN ATMIŞ

Küçük bir çocukken, adenoidleri (burun boşluğunun arkasında bulunan lenf dokusu) doktorlar onun sağır olduğunu düşündükleri için alındı. Ancak annesi daha sonra onun duyabildiğini ve onun sadece ‘başka bir dünyada’ olduğunu ve ‘canı duymak istemediği için duymadığını’ fark etti.

Musk’ın çocukluğu hiç kolay geçmedi. Sınır arkadaşları tarafından ciddi zorbalık gören milyarder bir keresinde zorbalığa uğradığı kişiler tarafından merdivenlerden atıldı. Musk, henüz küçükken bu yüzden hastaneye kaldırıldı.

Ailesi 1980’de boşandı ve Musk babasıyla yaşamaya başladı ancak daha sonra pişman oldu.

Daha önceki röportajlarında babasının yanına taşınma kararını düşünürken, ‘Bu iyi bir fikir değildi’ dedi. O zamanlar babası için üzüldüğünü ‘Babam için üzüldüm çünkü annemin üç çocuğu da vardı. Ancak babam, tek başına çok üzgün ve yalnız görünüyordu. Ben de “arkadaş olabilirim” diye düşündüm.” sözleriyle anlattı.

12 YAŞINDA KENDİ VİDEO OYUNUNU YARATTI

Musk, babası için ‘Ne kadar kötü olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok’ derken, “Aklınıza gelebilecek hemen hemen her suçu işlemiştir. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her kötü şeyi yaptı.” sözleriyle devam etti. Yine de fiziksel bir şiddet görmediğini sözlerine ekledi.

Musk, bilgisayar ve video oyunlarıyla ilk olarak 10 yaşında ilgilenmeye başladı. 12 yaşına geldiğinde, kendi video oyununu zaten yaratmıştı. Daha sonra yerel bir yarışmaya girdi ve oyunu 500 dolara Blastar adlı bir şirkete sattı.

Evde genelde ‘yalnız’ olduğunu belirten ve babasıyla zorlu ilişkiler kurduğunu daha önceki röportajlarında da anlatan Musk, gençlik yıllarında ABD’ye gitmenin hayalini kurdu. Ancak para bulmakta zorlandığı için bu hayali gerçekleştiremedi.

OFİSTE UYUDU, BURADA DUŞ ALDI

1989’da Kanada’nın Saskatchewan kentine taşındı ve burada yaklaşık bir yıl ikinci bir kuzeniyle yaşadı. Bu süre zarfında, geçinmek için bir çiftlikte ve kereste fabrikasında ufak tefek işlerde çalıştı.

Milyarder, babasının ona ayrılmadan hemen önce ‘asla başaramayacağını’ söylediğini hatırladı.

Daha sonra iki işe birden girdi. Burs aldı, kredi çekti ve bir şekilde ABD’ye gitmeyi başardı. Burada üniversiteden mezun olduktan sonra ilk işini kurdu. Musk, 1995 yılında kardeşi Kimbal ve iş adamı Greg Kouri ile Zip2 adlı bir web yazılım şirketi kurdu. 24 yaşındayken, ilk işini kurduğunda Musk o kadar parasızdı ki, geceleri ofisindeki kanepesinde uyuyordu, hatta burada duş alıyordu. Bazen geceleri uyumadığını ve 7 gün 24 saat çalışmak zorunda olduğunu söylemişti.

‘AİLEM BANA HİÇ DESTEK OLMADI’

Musk daha önceki röportajlarında ailesinin varlıklı olmasına rağmen ilk işinde kendisine hiç destek olmadığını açıklamıştı. Musk, “Bunlar onun için önemsizdi. Üniversite için hiçbir şey ödemedi. Kardeşim ve ben üniversite masraflarını burslar, krediler ve aynı anda iki işte çalışarak ödedik.” demişti.

Sonunda Zip2, Compaq tarafından 1999’da 307 milyon dolara satın alındı. Satış yoluyla Musk, yüzde yedi hissesi için 22 milyon dolar aldı.

Daha sonra çevrimiçi bir finansal hizmet olan X.com’u kurdu. Oldukça hızlı bir çıkış yaptı ve ilk faaliyet aylarında 200 binden fazla müşteri kazandı. Ve yavaş yavaş bugünkü imparatorluğun temelleri atılmaya başlandı… Şirket daha sonra X.com’u PayPal olarak yeniden adlandırdı ve 1,5 milyar dolara eBay’e sattı. Musk, o sırada hala en büyük hissedardı ve satıştan 175,8 milyon dolar aldı. Daha sonra SpaceX projesi ve Tesla derken Elon Musk bugünkü gücüne kavuştu.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın teklifine karşı Twitter 'zehir hapı' kullanacak

İlginizi Çekebilir Marvel'ın kötü karakteri, Elon Musk'tan ilham alıyor

İlginizi Çekebilir Elon Musk'tan samimi itiraf: 'Hayatımda köpeğim dışında kimse yok'