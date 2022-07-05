İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için onay süreci başladı

Türkiye’nin itirazlarını geri çekmesinin ardından İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için onay süreci bugün resmen başladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin itirazlarını geri çekmesinin ardından NATO'ya üyelik yolu açılan İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyeliği için onay süreci resmen başladı.

Bugün düzenlenen törende, iki ülkenin üyelik protokolleri resmen başlamış oldu. Törende konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu Finlandiya, İsveç ve NATO için tarihi bir an” dedi. İki ülke temsilcileri de Belçika'daki NATO Karargahı'nda NATO üyeliği katılım protokollerini imzaladı.

İki ülkenin üyelik başvurusunun resmi onay için NATO ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından söz konusu ülkeler NATO’ya davet edilmiş ve iki ülkenin NATO’ya katılım müzakerelerinin tamamlandığı bildirilmişti.

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