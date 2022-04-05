İtalya, Rus diplomatları sınır dışı etti

Almanya ve Fransa'nın ardından İtalya da ülkedeki 30 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Rusya'dan ise “Gerekli yanıtı vereceğiz” mesajı geldi.

Sozcu.com.tr

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Almanya ve Fransa'nın ardından İtalya da Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, güvenlik kaygıları nedeniyle ülkedeki 30 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise İtalya’nın bu adımı için “Gerekli yanıtı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik birçok yaptırımı hayata geçirirken çok sayıda ülke de Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinden geri çekilmesiyle çok sayıda sivilin öldüğünün gün yüzüne çıkmasının ardından Almanya dün 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre vermişti. Almanya'yı takip eden Fransa da çok sayıda Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

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