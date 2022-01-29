İtalya yenisini seçemedi, mevcut cumhurbaşkanıyla devam kararı aldı

İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8’inci turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

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İtalya, günlerdir süren oylamada 13. cumhurbaşkanını seçmeyi başaramadı. 4 Ocak'ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 kez oyamaya gidildi.

Kaosa dönüşen seçim süreci tıkanınca koalisyon hükümeti mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan görevi sürdürmesini istemeye karar verdi.

Koalisyon partilerinden Özgürler ve Eşitler (LeU) lideri Roberto Speranza, bugünkü hükümet toplantısı sonrası kararı duyurdu.

Başbakan Mario Draghi’nin de Mattarella’dan ikinci dönemde de göreve devam etmesini istediği belirtildi. İtalyan basınına konuşan bir kaynağa göre, Draghi Mattarella’ya “ülkenin iyiliği ve istikrarı için” görevde kalması gerektiğini söyledi.

MATTARELLA KAOSA SON VERDİ

Gelecek hafta görev süresi sona erecek olan İtalya Cumhurbaşkanı, 7 yıl daha görevi sürdürmek istemediğini birkaç defa dile getirmişti. Ancak seçimlerden bir sonuç çıkmayınca İtalya'da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etti.

Görevi kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8'inci turda Mattarella yeniden cumhurbaşkanı seçildi.