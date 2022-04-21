İtalya’da 25 derecenin altında klima çalıştırmak yasaklanıyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, diğer ülkeleri de etkilemeye devam ediyor. Savaş ortamından payını alan İtalya da şaşırtıcı bir karar imza attı.

Sozcu.com.tr

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İtalya, okulların ve diğer kamu binalarının, Ukrayna’daki savaşın etkilediği bir enerji krizinden kurtulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Guardian’ın haberine göre, önümüzdeki aydan itibaren İtalya’daki resmi kurumların klimalarını 25 derecenin altına ayarlaması yasaklanacak.

“Çalışma termostatı” olarak adlandırılan enerji kısıtlama girişimi, İtalya’nın Angola ile gaz tedarikini artırmak için çarşamba günü bir anlaşma imzalamasıyla açıklandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, “yeni” doğal gaz girişimleri geliştirmek ve İtalya’ya ihracatı artırmak için bir niyet beyanı imzalandığı bildirildi.

“HUZUR MU İSTİYORUZ KLİMAYI MI AÇACAĞIZ?”

Bakanlar ayrıca, İtalya’nın doğal gazının yaklaşık %45’ini ithal ettiği Rusya’ya alternatif gaz tedarikçileri aramak için çarşamba günü Orta Afrika’ya gitti.

AB’nin Rus gazına ambargo uygulamaya karar vermesi halinde İtalya’nın buna uyacağına dair söz veren İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin “Huzur mu istiyoruz yoksa klimayı mı açacağız?” sözü dikkatleri çekti. Draghi, “İtalyanların klimayı Ukrayna’da barış karşılığında feda etmek zorunda kalabileceklerini” ironik bir şekilde vurguladı.

Yeni kurallar 1 Mayıs’ta başlayacak ve gelecek yıl 31 Mart’a kadar geçerli olacak, kış aylarında da kamu binalarında ısıtmanın 19 dereceyi geçmesine izin verilmeyecek.

Alınan tedbirlerin nasıl denetleneceği henüz belli değil, ancak Çalışma Bakanlığı, müfettişlerin kontrolleri üstlenebileceğini ve sınırları çiğneyenlerin 500 ila 3.000 € arasında para cezasına çarptırılabileceğini bildirdi. Tedbir hastaneler için geçerli değil, ancak özel mülkleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Kamu yönetiminden sorumlu bakan Renato Brunetta, söz konusu girişimin “olumlu” bir işaret olduğunu ve yılda 2 ila 4 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlayacağını söyledi.

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