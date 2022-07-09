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İtalya’daki çığ felaketinde ölü sayısı yükseldi

İtalya’daki Marmolada Dağı’nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

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İtalya’daki çığ felaketinde ölü sayısı yükseldi

İtalya’nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları'nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları'nın en yüksek noktası Marmolada’da 3 Temmuz’da buzul parçasının kopması sonucu çığ felaketi meydana gelmişti.

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasının ardından olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Uzmanlar, İtalya'daki buzulların iklim değişikliği nedeniyle normalden daha hızlı eridiğini belirtti. (İHA)

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