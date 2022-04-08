Jackson, Anayasa Mahkemesi’nde ilk siyahi kadın yargıç

ABD Başkanı Joe Biden'ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Ketanji Brown Jackson'ı senato onayladı. Jackson, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için seçilen ilk siyahi kadın oldu. 51 yaşındaki Jackson bu yaz emekliye ayrılacak olan 83 yaşındaki Yargıç Stephen Breyer'ın yerini alacak.

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Ketanji Brown Jackson Anayasa Mahkemesi’nde görev yapan ilk siyahi kadın yargıç olarak görev yapacak. Jackson bu yaz emekliye ayrılacak olan 83 yaşındaki Yargıç Stephen Breyer’ın yerini alacak. 51 yaşındaki Jackson’ın ülkenin en üst yargı organında ömür boyu görev yapmasını onaylamak için yapılan oylamada sonuç 53-47 olarak gerçekleşti. Üç Cumhuriyetçi, Susan Collins, Lisa Murkowski ve Mitt Romney oylamada Demokratlar’a katıldı ve 50-50 olan denge Demokratlar lehine değişmiş oldu.

BEYAZ SARAY’DA AĞIRLADI

Başkan Biden, Jackson’ı televizyonda oylamayı izlemek için Beyaz Saray’da ağırladı ve Twitter’da Senato harekete geçtikten sonra gülümseyerek çektiği bir selfie yayınladı. Biden, “Yargıç Jackson’ın onayı ulusumuz için tarihi bir andı. En yüksek mahkememizin Amerika’nın çeşitliliğini yansıtması için bir adım daha attık. O inanılmaz bir Adalet olacak ve bu anı onunla paylaşmaktan onur duydum” dedi.

BİDEN İÇİN ZAFER

Ketanji Brown Jackson Senato tarafından onaylanması ABD Başkanı Joe Biden için de bir zafer olarak değerlendirildi. Başkan Biden, aday gösterdiği Jackson’ı “Ulusumuzun hukuk alanında en parlak akıllarından biri” sözleriyle de nitelemişti. Harvard Üniversitesi mezunu Jackson ABD’de federal ceza politikasını geliştiren daire olan ABD Ceza Komisyonu’nda görev yapmış ve 2013 yılında da federal yargıç olmuştu.

YÜKSEK MAHKEMEDE İLK KADIN YARGIÇ

1789’daki kuruluşundan bu yana Anayasa Mahkemesi’nde görev yapan 115 kişiden üçü hariç tümü beyazdı. Her ikisi de erkek olan iki siyah yargıç vardı: 1991’de atanan ve halen görevde olan Clarence Thomas ve 1991’de emekli olan ve 1993’te ölen Thurgood Marshall. (REUTERS)