Jeffrey Epstein’ın ortağı Ghislaine Maxwell, 20 yıl hapis cezası aldı

ABD'de milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein ile seks ticareti yapmakla suçlanan ve 2020 yılında tutuklanan Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada yargıç cezayı açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Skandal seks ticareti davasında ceza belli oldu. Yargıç Alison Nathan, cezayı salı günü Manhattan’daki federal bir adliyede açıkladı ve Ghislaine Maxwell, sevgilisi Jeffrey Epstein’a 18 yaşından küçük kızların taciz edilmesinde yardım ettiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, savunmasız kızlara tek kullanımlık nesnelermiş gibi davrandığını söyleyerek 60 yaşındaki Maxwell için en az 30 yıl hapis cezası istemişti. Maxwell’in avukatları ise 20 yılın altında bir süre için ısrar ettiler ve Epstein’ın eylemleri için günah keçisi olarak Maxwell’ın seçildiğini söylediler.

MAXWELL: “BENİ SONSUZA DEK LEKELEYECEK”

Cezanın açıklanmasından kısa bir süre önce, Maxwell ayak bilekleri zincirlenmiş halde kürsüye çıktı ve aleyhinde ifade veren birkaç kurbanın da bulunduğu mahkeme salonunda bir açıklama okudu. Maxwell, “Yaşadığınız acı için üzgünüm. Umarım mahkumiyetim, sert ve olağandışı hapsedilmemle birlikte bunu sona erdirir. Epstein ile olan ilişkimin ve bu davanın beni sonsuza dek ve kalıcı olarak lekeleyeceğini biliyorum” dedi.

Yargıç Nathan, cezayı verirken Maxwell’i “reşit olmayan birkaç kızın istismar edilmesinde araç” olarak niteledi. Ayrıca Yargıç, Maxwell’in ifadesini değerlendirirken kurbanların acısını kabul ettiğini ancak sorumluluğu almadığını söyledi: “İfade edilmeyen şey, sorumluluğun kabul edilmesiydi.”

Maxwell, aralık ayı sonlarında bir New York jürisi tarafından seks ticareti de dahil olmak üzere kendisine yönelik altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu.

“O ÜZGÜN DEĞİL”

Elizabeth Stein adlı bir kadın, Maxwell’in, New York’ta çalıştığı Henri Bendel mağazasında kendisine ulaştıktan sonra sayısız kez insan ticaretine maruz kaldığını söyledi. Daha sonra okulu bırakmaya zorlandığını ve zihinsel çöküntü nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Adı Kate olan bir diğer kurban ise, Maxwell’in hatalarından pişman olmadığını söyledi: “O üzgün değil. Yine yapacaktı.”

Dava boyunca, 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile ilgili kurbanların ifadeleri dikkat çekmişti. Eski başkan Donald Trump, Bill Gates ve Prens Adrew gibi isimlerin davaya karışması ise skandal yaratmıştı.

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