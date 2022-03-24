Julian Assange, hapishanede gerçekleşen törenle evlendi

Julian Assange ve avukatı Stella Moris, Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh yüksek güvenlikli hapishanede evlendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

50 yaşındaki WikiLeaks’in kurucusu, casusluk suçlamalarıyla ABD iadesi istenirken 2019’dan beri tutulduğu hapishanede Moris ile evlendi. Moris hapishaneye Dame Vivienne Westwood ve Andreas Kronthaler tarafından tasarlanmış, yere kadar uzanan leylak bir elbise ile geldi.

Düğünden sonra Moris, hapishanenin dışındaki kalabalığa duygusal bir konuşma yaptı. Gözyaşlarını tutmaya çalışan gelin, “Çok mutluyum ama aynı zamanda çok üzgünüm… Keşke burada olsaydı… Yaşadığımız şey insanlık dışı. O dünyadaki en harika insan ve özgür olmalı. Ama aşkımız bizi taşıyacak.”

DÜĞÜN FOTOĞRAFI GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK GÖRÜLDÜ

Çiftin töreni için Assange’ın iki erkek kardeşinin ve babasının da dahil olduğu altı misafire kadar izin verildi.

Moris, törenle ilgili şu detayları paylaştı: “Hapishane, düğün fotoğrafımızın sosyal medyaya veya basına düşebileceği için güvenlik riski oluşturduğunu belirtiyor. Ne kadar saçma. Bir düğün fotoğrafı ne tür bir güvenlik tehdidi oluşturabilir?”

Moris’e göre, Belmarsh düzenli olarak fotoğraf çekmeye izin veriyor: “Fakat Julian için farklı kurallar var gibi görünüyor… İnsanların Julian’ı bir insan olarak görmelerinden korkuyorlar.”

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a avukatı Stella Moris ile hapiste evlenebilmesi için Kasım 2021’de izin verilmişti. Julian Assange, casusluk suçlamaları nedeniyle ABD iadesini istiyor. 2019'dan beri de Londra'nın yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor. Ayrıca Assange’ın hakkındaki cinsel suç iddiaları nedeniyle de İsveç'e iadesi isteniyor.

İlginizi Çekebilir Julian Assange'a cezaevinde evlenmesi için izni verildi

İlginizi Çekebilir Assange'ın, ABD'ye iade edilme kararına itirazı reddedildi

İlginizi Çekebilir CIA'in gizli planını ortaya çıkardılar: Assange'ı kaçırıp, suikast düzenleyeceklermiş