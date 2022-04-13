Kanada’da da gençlerin ev alması hayal oldu

Türkiye’de yabancılar konut satışında payını artırırken benzer bir tartışma dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Kanada’da da gündem oldu. Fiyat artışını dizginlemek için yabancılara konut satışını yasaklamaya hazırlanan ülkede hükümet yetkilileri çok sert açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Son iki yılda ev fiyatlarının yüzde 51 civarında arttığı Kanada’da konut krizi giderek büyüyor.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, eskiden ev almanın çok daha kolay olduğunu belirterek konut fiyatlarındaki hızlı artışı “kuşaklar arası adaletsizlik” olarak niteledi. Bu durumun Kanada'nın en önemli sorunu olduğunu kaydeden Freeland, “Bizler, bugünkü gençlere göre ev alma ve aile kurma konusunda daha şanslıydık. Yeni kuşağın ev sahibi olma hayali kuramadığı bir Kanada'yı kabul edemeyiz” dedi.

G7 ÜLKELERİ ARASINDA ZİRVEDE

OECD verilerine göre G7 ülkeleri içinde gelir ve konut fiyatları arasında en fazla farkın bulunduğu ülke Kanada. Özellikle Vancouver ve Toronto, dünyada konut fiyatlarının en yüksek olduğu kentler arasında yer alıyor.

Şubatta ülkedeki ortalama konut fiyatı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 647 bin doları aştı. Bazı yerlerde konut fiyatlarındaki artış rekor kırarak yüzde 44'ü buldu. Uzmanlar, ülkede endişe yaratan bu eğilimin kısmen düşük faizlerden ve yeterli konut bulunmamasından kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Kanada'nın fiyat artışını dizginlemek için yabancılara konut satışını yasaklama kararı tartışmalara neden olmuştu. Konut alan yabancılara vatandaşlık veren Türkiye'de de son dönemde büyüyen konut krizinde yabancılara satışların etkili olduğu düşünülüyor.

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