Kanadalı doktorlar hastalarına reçete olarak millî parklar için bilet veriyor

Kanadalı doktorlar, hastalarının doğanın iyileştirici gücünden de yararlanmaları için millî parklara giriş bileti veriyor. Hastalar, biletleriyle ücretsiz bir şekilde parklara giriş yapabiliyorlar.

Sozcu.com.tr

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Ülkenin doğal tarihinden herkesin özellikle de hastaların yararlanmasını isteyen Kanada, doktorlarla birlikte çalışıyor ve millî parklara ücretsiz geçiş sağlayacak bilet veriyor. Reçeteler, Parks Canada ile ortaklaşa PaRx organizasyonu tarafından sağlanıyor. İlk geçişler geçen ay dağıtıldı ve sahiplerine 80’den fazla milli parka, tarihi alana ve doğa rezervine erişim sağladı.

BC Parks Foundation tarafından 2019 yılında başlatılan bir sağlık girişimi olan PaRx, sitesinde doğada zaman geçirmenin daha uzun yaşama, artan enerjiye, stres ve kaygıyı azaltmaya, kalp sağlığını iyileştirmeye, daha az ağrıya ve daha iyi bir ruh haline yol açabileceğini belirtiyor.

BİLET ALAMAYACAK KİŞİLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Biletlerle erişim ilk olarak dört Kanada eyaletini kapsıyor: British Columbia, Saskatchewan, Ontario ve Manitoba. Washington Post’un haberine göre, ekonomik faktörler doğaya erişimi etkileyebileceğinden, yeni programı kullanan doktorlardan, geçişleri karşılayamayacak hastalara öncelik vermeleri istendi.

Çevre bakanı Steven Guilbeault programla ilgili şunları söyledi: “Tıbbi araştırmalar, doğayla bağlantı kurmanın sağlık açısından olumlu yararlarını açıkça gösteriyor. Bu program, ülke çapında genişlemeye devam ederken hastaların refahı için ne kadar değerli olduğunu hızla göstereceğinden eminim.”

Kanadalı doktorlar anksiyete, depresyon, yüksek tansiyon, bağışıklık fonksiyonu ve uykusuzluk tedavisi olarak doğa terapisini reçete etme alışkanlığına sahipler. Daha önce haftada iki kez, en az 20 dakika doğada vakit geçirmek gibi reçete yazdılar ancak hastalara ilk kez doğada zaman geçirebilmeleri için bilet verdiler.

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