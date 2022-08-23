Abone Ol

Katar bankasını dolandırdığı iddia edilen Türk, Mykonos’ta tutuklandı

Katar bankasını dolandırdığı iddiası ile İnterpol tarafından 5 yıldı kırmızı bülten ile aranan Türk’ün Ege’deki Mykonos Adası’nda Yunanistan polisi tarafından tutuklandığı belirtildi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 17:02 - 23 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Katar bankasını dolandırdığı iddia edilen Türk, Mykonos’ta tutuklandı

Yunanistan'da yayın yapan www.protothema.gr haber sitesinin bugün okuyucularına duyurdu haberde Katar’da bir bankaya yönelik mali dolandırıcılık suçundan 5 yıldır İnterpol tarafından uluslararası arananlar listelerinde bulunan 32 yaşındaki Türk vatandaşı Mustafa Onur’un yatta tatil yaparken yakalandığı ve kelepçelenerek götürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan ve ardından Mykonos Liman Başkanlığı güvenlik görevlileri tarafından Ege Temyiz Savcılığı’na götürülen Onur'un tutuklandığı belirtildi.

VERDİĞİ ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKMIŞ

Onur'un Yunan Avukatı Konstantinos Tsmakakis, tutuklamaya itiraz ettiğini ve savunma için tüm hazırlıkları yaptığını söyledi. Onur'un 5 Mart 2017 tarihinde Doha, Katar mahkemesinin verdiği kararda bir iş insanına karşılığı olmayan 42 bin 465 Dolarlık bir çek imzaladığı ve çekin Qatar National Bank’a ibrazı üzerine, hesapta yetersiz bakiye nedeniyle soruşturma başlatılıp suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Türk boksör aşk vaadiyle 748 bin TL dolandırdı İlginizi Çekebilir Türk boksör aşk vaadiyle 748 bin TL dolandırdı Yunan askerinden, Türk topraklarına 1 kilometre uzaklıkta kışkırtıcı hareketler İlginizi Çekebilir Yunan askerinden, Türk topraklarına 1 kilometre uzaklıkta kışkırtıcı hareketler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya aşk dolandırıcılık Haber İngiltere Katar tatil Türkiye Yunanistan