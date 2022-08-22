Katar Emiri ile Yunanistan Başbakanı, Doha’da görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

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Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Al Sani, Miçotakis’i başkent Doha’da kabul etti.

İki ülkeden bakanların da katıldığı görüşmede ekonomi ve yatırım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili iş birliğini geliştirme yolları değerlendirildi. Taraflar ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Katar resmi haber ajansı QNA’ya yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar’la ilişkilerini güçlendirmeye önem verdiğini söyledi.

Atina’nın yatırım için iyi fırsatlar sunduğunu ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmenin öncelikli meselesinin yatırım olduğunu ifade eden Miçotakis, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’yle ticaretin giriş kapısı olduğunu savundu. AA

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