Kazakistan’da akaryakıt zamları sonrasında hükümet istifa etti

Ülkede zamlara yönelik protestoların arttığı Kazakistan'da hükümet istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Petrol zengini Orta Asya ülkesi Kazakistan’da akaryakıta gelen zamlarla birlikte Pazar gününden beri ülkede devam protesto gösterileri sonrasında hükümet istifa kararı aldı.

Almatı’da binlerce gösterici ile güvenlik güçleri dün karşı karşıya gelirken polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan ve bu tür protestoların çok nadiren görüldüğü ülkede yaşananlar hem başkent Nur-Sultan’da hem de uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Bağımsızlığını ilan ettiği 30 yılı aşkın bir süredir petrol ve metal endüstrisi ile yabancı yatırımcıyı çeken ülkede Pazar günü başlayan protestoların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı ve ülkenin akaryakıt üreten batı bölgesi Mangistau’da OHAL ilan etti. Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca şiddetin arkasında yerli ve yabancı provokatörlerin olduğunu dile getirdi.

Çarşamba günü kabine üyeleriyle konuşan Tokayev, fiyatların normale döndürülmesini ve fiyat kontrollerinin yapılmasını isterken kısa bir süre önce hükümet istifasını sundu. Tokayev, hükümetin istifasını kabul etti.

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