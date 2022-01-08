Kazakistan’da eski istihbarat şefi gözaltına alındı

Kazakistan'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği protestolar sırasında görevden alınan istihbarat şefi ve eski başbakan Karim Masimov, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Kazakistan’da LPG fiyatlarındaki artışa karşı başlayan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği protestoların ardından, eski istihbarat şefi vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Orta Asya ülkesini sarsan protestolar sırasında hafta içi görevden alınan istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Şefi Karim Masimov'un gözaltına alıındığı duyuruldu. Masimov'la beraber bazı yetkililerin de ihanet iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Masimov, eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yakın bir isim olarak tanınıyor. Masimov, Nazarbayev döneminde iki dönem başbakanlık da yapmıştı.

Kazakistan’da 30 yıllık bağımsızlık tarihinin en büyük protestolarıyla ilgili dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim” demişti.

Hükümet kontrolün büyük oranda sağlandığını belirtirken, İçişleri Bakanlığı da olaylarda “26 silahlı suçlunun etkisiz hale getirildiğini, 3000’den fazla kişini gözaltına alındığını ve 18 polis ile ulusal muhafızın öldüğünü” duyurmuştu.

Kazakistan hükümetinin çağrısıyla ülkede binlere Rus askeri olayların yoğun olduğu bölgelere konuşlandırıldı.

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