Kazakistan’da sular durulmuyor: Patlama ve silah sesleri duyuldu

Kazakistan'da akaryakıta gelen zamların tetiklediği protesto dalgası pazar gününden beri devam ediyor. Bugün ülkenin en kalabalık şehirlerinden Almatı'dan patlama ve silah sesleri yükselirken, yetkililer yaralı ve can kaybı sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

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Petrol zengini Orta Asya ülkesi Kazakistan'da akaryakıta gelen zamlarla birlikte Pazar gününden beri ülkede protesto gösterileri sürüyor.

Göstericilerin denetimi ele geçirmeye çalıştığı Almatı Havalimanı'nda ve kent merkezindeki otellerde mahsur kalanları tahliye etmek için devletler devreye girerken, bölgede Türk vatandaşlarının da olduğu belirtilmişti.

Kazakistan’dan gelen son dakika haberleri ise, yaşanan krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

Reuters’ın son dakika olarak aktardığı habere göre, Kazakistan’ın en büyük şehri Almatı’da şehir merkezinde silah sesleri duyulurken, büyük bir patlamanın meydana geldiği de aktarıldı.

Reuters muhabiri, ilk yardım araçlarının bölgeye hareket ettiğini açıklarken, halkın panik halinde olduğunu da belirtti. Rus haber ajansı TASS’a konuşan görgü tanıkları da meydanda silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu birçok kişinin yaralandığını açıkladı.

CNN International da Almatı’daki gösteriler sırasında en az 13 polis memurunun hayatını kaybettiğini ve 353 protestocunun yaralandığını aktardı.

BİNDEN FAZLA YARALI VAR

Devlet televizyonu Khabar 24 TV, ülke genelinde binden fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, Khabar 24’e göre, bunlardan yaklaşık 400’ünün hastaneye kaldırıldığını, 62 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Almatı polis departmanı temsilcisi Saltanat Azirbek, Khabar 24’e verdiği demeçte, idari binalara, Almatı polis departmanına ve bölge müdürlüklerine gece boyunca saldırı girişimleri oldu ve “düzinelerce saldırgan etkisiz hale getirildi” dedi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kazakistan’da yaşanan gelişmelerin ardından bölgede aralarında THY İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayccı ve eşinin de olduğu çok sayıda Türk vatandaşının olduğu belirtilmişti. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, bölgede mahsur kalanlardan THY İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayccı, eşi Tuğçe Saatman ve iki pilot, THY kargo uçağına alındı.

Uçağın ilerleyen saatlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Ayrıca bölgede mahsur kalan 49 THY ve ACT Havayolları çalışanı ile 5 MNG Havayolları çalışanının da bölgeden tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Almatı Havalimanı’nda güvenliğin sağlanmaya başlanmasının, çoğunluğu pilot Türk vatandaşlarının tahliye sürecini hızlandırması bekleniyor.

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