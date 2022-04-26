Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 62 gündür sürerken, Ukrayna, Rusya'ya ait izleri siliyor.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko'nun katılımıyla yıkıldı.
“60 CİVARINDA ANITI YIKACAĞIZ”
Konuya ilişkin açıklama yapan Klichko şöyle konuştu:
* Arkadaşlar, 1982 yılında başkentte sözde iki halkın dostluğu adına bronzdan yapılan ve iki işçiyi temsil eden heykelin yıkımı gerçekleşti.
* Rusya devletimize ve halkımıza karşı barbar tavırlarını sergiledi. 8 metrelik metali sözde dostluk anıtını kaldırırken manidardır Rus işçinin kafası koptu.
* Anıtın yerine yeni bir projeyi imzaladım ve Kiev Belediyesi yakındaki oturumda konuyu değerlendirecek.
* Kiev'de Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 civarında anıtı yıkacağız. Rusya ile ilişkili 460'dan fazla caddenin de ismi değiştirilecek.